The Irishman Filmi

Charles Brandt'in 2003 yılında yayımlanan 'I Heard You Paint Houses' isimli kitabından beyaz perdeye uyarlanan film ABD tarihinin en ünlü sendika liderlerinden Jimmy Hoffa ve II. Dünya Savaşı sonrası mafyanın kendisine işaret ettiği figürlere suikast düzenleyen kiralık katil Frank Sheeran'ın etrafında gelişen, on yıllara uzanan bir suç hikâyesini anlatıyor. The Irishman'de Hoffa'ya Al Pacino, Sheeran'a ise Robert De Niro gibi iki usta isim hayat verirken Pacino ve De Niro'nun yanı sıra Joe Pesci, Anna Paquin, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi gibi isimlerin yer alıyor.Martin ScorseseSteven Zaillian, Charles BrandtRobert De Niro, Anna Paquin, Al Pacino, Joe Pesci, Stephen Graham, Harvey Keitel, Jesse Plemons, Bobby Cannavale, Aleksa Palladino, Kathrine Narducci, Jake Hoffman, Jack Huston, Sebastian Maniscalco, Ray Romano, Domenick Lombardozzi, Paul Ben-Victor, Claudette Lalí, Sharon Pfeiffer, Larry Romano, Stephanie Kurtzuba, J.C. MacKenzie, Jim Norton, Margaret Anne Florence, Aly Mang, Kate Arrington, Louis Cancelmi, India Ennenga, Doris McCarthy, Barry Primus, Natasha RomanovaBiyografiThe IrishmanSTX Entertainment2019ABDİngilizceSTX Entertainment01.01.2021