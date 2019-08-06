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The Irishman Filmi

The Irishman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Irishman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

06.08.2019 09:54 The Irishman Filmi
Charles Brandt'in 2003 yılında yayımlanan 'I Heard You Paint Houses' isimli kitabından beyaz perdeye uyarlanan film ABD tarihinin en ünlü sendika liderlerinden Jimmy Hoffa ve II. Dünya Savaşı sonrası mafyanın kendisine işaret ettiği figürlere suikast düzenleyen kiralık katil Frank Sheeran'ın etrafında gelişen, on yıllara uzanan bir suç hikâyesini anlatıyor.

The Irishman'de Hoffa'ya Al Pacino, Sheeran'a ise Robert De Niro gibi iki usta isim hayat verirken Pacino ve De Niro'nun yanı sıra Joe Pesci, Anna Paquin, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Stephanie Kurtzuba, Jack Huston, Kathrine Narducci, Jesse Plemons, Domenick Lombardozzi gibi isimlerin yer alıyor.


Yönetmen: Martin Scorsese
Senaryo: Steven Zaillian, Charles Brandt
Oyuncular: Robert De Niro, Anna Paquin, Al Pacino, Joe Pesci, Stephen Graham, Harvey Keitel, Jesse Plemons, Bobby Cannavale, Aleksa Palladino, Kathrine Narducci, Jake Hoffman, Jack Huston, Sebastian Maniscalco, Ray Romano, Domenick Lombardozzi, Paul Ben-Victor, Claudette Lalí, Sharon Pfeiffer, Larry Romano, Stephanie Kurtzuba, J.C. MacKenzie, Jim Norton, Margaret Anne Florence, Aly Mang, Kate Arrington, Louis Cancelmi, India Ennenga, Doris McCarthy, Barry Primus, Natasha Romanova
Filmin Türü: Biyografi
Orijinal Adı: The Irishman
Yapımcı Firma: STX Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: STX Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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