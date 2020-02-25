The Jesus Rolls Filmi

The Big Lebowski'nin spin-off film
i olan The Jesus Rolls, Big Lebowski'de tanıdığımız Jesus Quintana karakterinin maceralarını konu ediyor. Başını beladan uzak tutamayan Jesus, bu sefer silahlı bir berbere çatar. Jesus için artık berberden, yasalardan ve toplumdan kaçış süreci başlar.Yönetmen:
John TurturroSenaryo:
John Turturro, Bertrand Blier, Ethan Coen, Joel CoenOyuncular:
John TurturroFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
The Jesus RollsYapımcı Firma:
Fabula FilmsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
75 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
26.06.2020 The Jesus Rolls Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.