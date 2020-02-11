The King Of Staten Island Filmi

Film, Staten Island’da büyüyen Pete Davidson’ın yarı otobiyografik komedi dramı. Filmde, 11 Eylül’de babasını kaybeden adamın o dönem yaşadıkları ve sonrasında Stand-up dünyasına giriş hikayesi konu ediliyor. Yönetmen :
Judd ApatowSenaryo:
Judd Apatow, Pete Davidson, Dave SirusOyuncular:
Marisa Tomei, Pete Davidson, Maude Apatow, Steve Buscemi, Bel Powley, Pamela Adlon, Bill Burr, Moises Arias, Domenick Lombardozzi, Kevin Corrigan, Machine Gun Kelly, Jimmy Tatro , Pauline Chalamet, Nana Mensah, Adriana DeMeo, Gary Gulman, Hank Strong, Ken Holmes , Luke David Blumm, Anthony Lee Medina, Derek Gaines, Lynne Koplitz, Mario Polit, Jimmy Palumbo , Jamar Greene, Lou Wilson, Raina Cheng, Alexander Jameson, Melania Zalipsky, Chase Sui WondersFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
The King Of Staten IslandYapımcı Firma:
UIP TürkiyeYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Universal PicturesVizyon Tarihi:
19.06.2020 The King Of Staten Island Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.