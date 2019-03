The Last Of US 2'nin Yayınlanma Tarihi Bu Sefer Açıklanmış Olabilir

Kaynak: WebTekno

PlayStation, 11-13 Haziran arasında düzenlenecek olan E3 etkinliğine bu sene katılmayacak ancak bu PS5 öncesi önemli planları olmadığı anlamına gelmiyor. Yayınlanma tarihi yaklaşan Days Gone, Dreams gibi birçok oyun olsa da oyuncuların özellikle beklediği bir oyun bulunuyor.Naughty Dog'un üçüncü şahıs nişancı oyunu olan The Last of US'ın ikinci oyunu, birkaç yıl önce PlayStation Experience'da duyurulmuştu ancak ne oyunun geliştiricisinden ne de Sony'den oyunla ilgili başka bir bilgi gelmemiş, hatta PS4 konsollara çıkacağı bile kesinleşmemişti.Oyunun çıkış tarihine dair söylentiler, oyunun çıkış tarihinin 2019 senesi içerisinde olacağını söylese de net bir tarih belirtmiyordu ta ki Perulu bir oyun şirketinin internet sitesinden yaptığı açıklamaya kadar. LawGamers adındaki bu firma, oyuna ait bir poster yayınladı ve oyunun çıkış tarihi olarak da Ekim 2019'u gösterdi.LawGamers, oyunun posteri hariç herhangi bir şeyi onaylamış durumda değil, dolayısıyla yayınlanma tarihi spekülatif bir bilgi olabilir ancak oyunla ilgili önceden ortaya çıkan haberler de Ekim 2019'u işaret ediyordu. Özellikle Sony'nin henüz Death Stranding'in çıkmasına daha çok varken bir amiral gemisi oyuna ihtiyacı var ve Last of Us, bu anlamda Sony'nin kurtarıcısı olabilir.Naughty Dog veya Sony'den bu sızıntı haberle ilgili herhangi bir açıklama veya doğrulama haberi gelmedi ve muhtemelen oyuna dair belirledikleri takvim gelene kadar herhangi bir duyuru yapmayacaklardır.