Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

The Last of US Part II, Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi

Çıkışını büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz The Last of US Part II, Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog tarafından yapılan duyuru ile bir kez daha ertelendi.

03.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:50
The Last of US Part II, Belirsiz Bir Tarihe Ertelendi
Çıkışını büyük bir sabırsızlıkla beklediğimiz The Last of US Part II, Sony Interactive Entertainment ve Naughty Dog tarafından yapılan duyuru ile bir kez daha ertelendi. Oyunun COVID-19 salgınının etkileri nedeniyle ertelendiği söyleniyor. 29 Mayıs 2020 tarihinde satışa sunulması beklenen oyunun yeni çıkış tarihi şimdilik belirsiz.

Yapılan duyuru sonrasında Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Naughty Dog, "İyi olan haber, The Last of US Part II'nin geliştirilme sürecini neredeyse tamamladık. Son teknik hataları gidermeyi yarıladık." yorumunda bulundu.

Paylaşımın devamında ise lojistik sorunlar nedeniyle The Last of US Part II oyununu içlerine sinen bir şekilde satışa sunamayacağını fark etmiş geliştirici stüdyo. Herkesin oyunu aynı zamanlarda oynamaya başlamasını istiyorlarmış ama lojistik kaynaklı sorunların buna engel olmasından dolayı, sorunlar çözülene kadar erteleme kararı almışlar. Yeni çıkış tarihini duyurmanın fazla bir zaman almayacağını umut ediyor, Naughty Dog.

A message from us about the delay of The Last of US Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a
— Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Ertelenme duyurusunun ardından The Last of US Part II için yepyeni ekran görüntüleri yayınlandı. PlayStation sayfası üzerinden yayınlanan ekran görüntülerine aşağıdan bakabilirsiniz.

The Last of US Part II konusu

Orijinal oyunun beş yıl sonrasındaki bir zamanda geçen The Last of US Part II'nin konusuna göre Ellie ve Joel, Wyoming eyaletindeki Jackson kasabasında kendilerine huzurlu yeni bir hayat kurmayı başarıyorlar. Ne var ki yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle Ellie, intikam yemini ettiği amansız bir mücadeleye atılıyor.

Senaryonun ilerleyişi boyunca dağlardan Seattle şehrinin doğa tarafından yutulmuş harabelerine kadar uzanacak, hayatta kalmaya çalışan insanlar ve enfeksiyon kapmış düşmanlar ile savaşacaksınız. The Last of US Part II oyunundaki yakın mesafeli çatışmalar ve gizlilik, kullanılan yeni mekanikler ile çok daha akıcı bir şekilde gerçekleşecek.

Ayrıca The Last of US oyunundakine göre çok gelişmiş bir sistem ile silahlarınızı, Ellie'nin yeteneklerini ve becerilerini geliştirebilecek ve silahlarınızı oynayış stilinize göre özelleştirebileceksiniz.

Kaynak: Tamindir



Teknoloji Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler Haberler
Koronavirüsle mücadelede en kritik cihaz! Yarı fiyatına ürettiler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği Haberler
Korona sonrası yoğun ilgi gördü! İşte ön plana çıkan 13 özelliği
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem Haberler
Türk şirketi geliştirdi! Korona ile mücadeleyi kolaylaştıracak sistem
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi Haberler
Koronavirüsün tedavisinde umutlandıran gelişme! Türk hekimler çalışmanın sonuna geldi
Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar Haberler
Koronavirüse karşı siper maske üretmeye başladılar
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Siri’nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı Haberler
Siri'nin açığını bulan Trabzonlu lise öğrencisi 3 bin doları kaptı

Son Dakika Teknoloji Haberleri

12:52: Sağlık Bakanlığı, 2020 yılı ataması kurayla yapılanlara ilişkin unvan değişikliği kura çekimini... - Haberler 12:51: Yaşlı kadının tüm birikimini aldılar, "Biz de oyuna geldik" dediler - Haberler 12:50: Sümela Manastırı'ndaki restorasyon çalışmalarına Korana engeli - Haberler 12:50: Sosyal Medya Uygulamalarına İlgi Artarken Linkedin Kullanıcı Kaybediyor - Haberler 12:50: Xiaomi'den Rekorlar Kıran Giyilebilir Aksesuar Başarısı - Haberler 12:23: Op.Dr. Nurettin Mutluergil, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:26: Bilim Kurulu üyesi: Prof. Dr. Prof. Dr. Alpay Azap: Salgın Türkiye'de 11 Mayıs gibi zirveye çıkar - Haberler 11:20: Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı - Haberler 10:32: Canlı yayında Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: Bilim Kurulu'nun kararına uyulmadı - Haberler 10:30: Koronavirüs karantinasında olan geminin komutanı askerlerin tahliyesini istediği için görevden alındı - Haberler 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak