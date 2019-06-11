The Legend of Zelda: Breath of the Wild'ın Devam Oyununa Dair Bir Fragman Yayınlandı

Nintendo
, E3 lansmanı sırasında herkesi şaşırtarak The Legend of Zelda: The Breath of the Wild
'ın devam oyunun geliştirme sürecinde olduğunu duyurdu ve bir fragman yayınladı. Bu sefer ki oyun daha karanlık ve korku temalı bir hal almış gibi görünüyor zira Zelda ve Link'i karanlık zindanları keşfederken görüyoruz.
Oyunun ne zaman çıkacağı gibi bilgilerin verilmemesiyle birlikte fragmandaki bazı görüntüler, devam oyunun Breath of the Wild'ın ardında gerçekleşen olayları konu aldığını ve Calamity Hyrule'a yeni tehditler içerdiğini gösteriyor. Orijinal oyun, 2017 yılında Wii U ve Nintendo Switch için raflardaki yerini bulmuştu. Bu oyunun ise tahminen 2021 yılında geleceği söyleniyor.
Ayrıca göründüğü kadarıyla Zelda yeni bir saç modeline sahipken Link'in inek bir dostu var. Hyrule kalesi ise devasa bir depremin ardından uzaya fırlıyor. Nintendo'nun oyun için yayınladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
Kaynak: WebTekno
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