The Lodge Filmi

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İki çocuğu ile birlikte yaşayan Richard, ikinci evliliğine hazırlanmaktadır. Sevgilisi Grace ve çocukların kaynaşmasını isteyen Richard, birlikte olmalarını sağlayacak kısa bir tatil planlar. Richard, çocukları ve Grace, şehirden uzakta bulunan bir tatil köyüne gider. Genç kadın, çocukların kendisinden hoşlanmaları için elinden geleni yapar. Ancak çocukların tek isteği babalarının Grace’den ayrılmasıdır. Yakında üvey anneleri olacak olan Grace hakkında araştırma yapan çocuklar, genç kadının yıllar önce yaşanan bir katliamdan sağ kurtulan tek kişi olduğunu öğrenir. Geçmişte yaşanan olayın travmasıyla boğuşan Grace, dağ evinden bir takım tuhaf olaylara şahit olur. Evin çevresinde yaşanan korkutucu olayların artmasıyla birlikte Grace, karanlık geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalır.Severin Fiala, Veronika FranzSeverin Fiala, Veronika Franz, Sergio CasciRiley Keough, Jaeden Martell, Richard Armitage, Alicia Silverstone, Lia McHugh, Danny Keough, Katelyn Wells, Lola ReidDramaThe LodgeTME (The Moments Entertainment)2019İngiltereİngilizce100 dk.TME (The Moments Entertainment)13.03.2020