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The Many Saints Of Newark Filmi

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07.08.2019 10:54 The Many Saints Of Newark Filmi
Alan Taylor'ın yönetmenliğini yaptığı polisiye filmin senaryosu ise David Chase ve Lawrence Konner ikilisine ait. Başrollerde ise Vera Farmiga, Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Ray Liotta ve John Magaro yer alıyor.


Yönetmen: Alan Taylor
Senaryo: David Chase , Lawrence Konner
Oyuncular: Vera Farmiga, Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Ray Liotta, John Magaro, Billy Magnussen, Corey Stoll, Michael Gandolfini, Claudette Lalí, Joey Diaz, Leslie Odom Jr., Nick Vallelonga, Daryl Edwards, Alex Morf, Michael Iacono, Gabriella Piazza, Germar Terrell Gardner, Andrew Polk, Kathryn Kates, Lori Pizzo, Kent Sladyk, Faron Salisbury, Lara Barbieri, Jake Cerny, Lauren Yaffe, Sasha Morfaw, Spenser Granese, Andrea Ryan, Frantzdy Alexandre, Michela De Rossi
Filmin Türü: Suç
Orijinal Adı: The Many Saints of Newark
Yapımcı Firma: New Line Cinema
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 09.10.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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