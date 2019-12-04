The Matrix 4 Filmi

The Matrix 4 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Matrix serisinin 4. halkası The Matrix 4'ün başrolünde bir kez daha usta oyuncu Keanu Reeves yer alıyor. Filmde Reeves'e Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris ve Jessica Henwick eşlik ediyorlar.Lana WachowskiLana Wachowski, Aleksandar Hemon, David MitchellKeanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica HenwickAksiyonThe Matrix 4NPV Entertainment2022ABDİngilizce21.01.2022