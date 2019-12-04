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The Matrix 4 Filmi

The Matrix 4 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Matrix 4 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

04.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:58The Matrix 4 Filmi
Matrix serisinin 4. halkası The Matrix 4'ün başrolünde bir kez daha usta oyuncu Keanu Reeves yer alıyor. Filmde Reeves'e Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris ve Jessica Henwick eşlik ediyorlar.


Yönetmen:Lana Wachowski
Senaryo:Lana Wachowski, Aleksandar Hemon, David Mitchell
Oyuncular:Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica Henwick
Filmin Türü:Aksiyon
Orijinal Adı:The Matrix 4
Yapımcı Firma:NPV Entertainment
Yapım Yılı:2022
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Vizyon Tarihi:21.01.2022

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Kaynak: InterSinema.com

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