The Matrix 4 Filmi

Matrix serisinin 4. halkası The Matrix 4'ün başrolünde bir kez daha usta oyuncu Keanu Reeves yer alıyor. Filmde Reeves'e Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jada Pinkett Smith, Neil Patrick Harris ve Jessica Henwick eşlik ediyorlar.Yönetmen:
Lana WachowskiSenaryo:
Lana Wachowski, Aleksandar Hemon, David MitchellOyuncular:
Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, Jessica HenwickFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
The Matrix 4Yapımcı Firma:
NPV EntertainmentYapım Yılı:
2022Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceVizyon Tarihi:
21.01.2022 The Matrix 4 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.