The Mill Coffee, Qras Lansmanına kahve sponsoru oldu

2019 - 2020 Sonbahar - Kış Koleksiyonunda Vintage giyim tarzını Modest Kadınına uyarlayan Qras, yeni sezon koleksiyonunu Bomonti'deki Showroom'unda düzenlediği lansmanla tanıttı. Davetin ev sahipliğini Qras kurucu ortakları Sümeyra Teymur ve Hicran Kaya yaparken, lansmanda The Mill Coffee kahve sponsoru oldu.

Kahve kokusu her yeri sardı

Vintage konseptinin heryerde kendini gösterdiği davet tüm gün devam ederken, The Mill coffee misafirler için hazırladığı özel kahvelerini sundu. Bir anda her yeri kahve kokusu sardı. The Mill Coffee kahve severlerden tam not aldı. Davete, iş kadınları, bloggerlar ve medya yoğun ilgi gösterirken, The Mill Coffee CEO'su Zeynep Aydın da davete katılan isimler arasındaydı.