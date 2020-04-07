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The Ogglies Filmi

The Ogglies filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Ogglies filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

07.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:57
The Ogglies Filmi
Toby Genkel ve Jens Møller'in yönettiği animasyon film in senaryosunu Erhard Dietl'in kitabından John Chambers ve Toby Genkel kaleme alıyor.


Yönetmen: Toby Genkel, Jens Møller
Senaryo: Erhard Dietl, Toby Genkel, John Chambers
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: The Ogglies
Yapımcı Firma: WunderWerk
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Almanya
Orijinal Dili: Almanca
Filmin Süresi: 80 dk.
Dağıtıcı Firma: WunderWerk
Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Sinema
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