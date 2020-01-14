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The One Awards'dan AXA Sigorta'ya ödül

Sigorta şirketi AXA'nın Türkiye'deki faaliyetlerini yürüten AXA Sigorta'ya, "The One Awards" ödülleri kapsamında, sigorta kategorisinde birincilik ödülü verildi.

14.01.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:17The One Awards'dan AXA Sigorta'ya ödül

şirketi AXA'nın 'deki faaliyetlerini yürüten AXA Sigorta'ya, "The One Awards" ödülleri kapsamında, sigorta kategorisinde birincilik ödülü verildi.

Marketing Türkiye ve Akadametre iş birliğiyle düzenlenen ve 12 ilde toplam bin 200 kişinin anket çalışmalarına katılımıyla gerçekleştirilen araştırma ile belirlenen şirketler The One Awards Ödüllerinin verildiği gecede ödül aldı .AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, "Sigortacılık adına yaptığımız her işte, attığımız her adımla fark yaratmak en önem verdiğimiz konulardan biri. Ürün ve hizmetlerimizi her geçen günün gerekliliklerine uygun olarak geliştiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımızın itibar ve marka değerini en çok artıran şirketler arasında yer almamızı sağlaması ve tüketiciler tarafından da anlaşıldığımızı görmek bizleri oldukça mutlu ediyor. Özellikle Türkiye temsili olarak tüketicilere sorulan sorularla ortaya çıkan bir değerlendirmenin sonucu olarak bu ödüle layık görülmek, bizim için çok ayrı bir kıymete sahip. Bu vesileyle bu ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.



Türkiye, Sigorta, Ekonomi

Kaynak: DHA

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