Haberler » Güncel » The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak - Haber

The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak

Çok bilinen opera hitlerini rock ve pop düzenlemelerle seslendiren 5 sıra dışı şarkıcıdan oluşan The Opera Locos, Türkiye'deki ilk konserini verecek.

27.11.2019 18:22 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:22The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak
Çok bilinen opera hitlerini rock ve pop düzenlemelerle seslendiren 5 sıra dışı şarkıcıdan oluşan The Opera Locos, 'deki ilk konserini verecek.
İspanya'da Max Award 2019'da "En İyi Müzikal Gösteri" seçilen topluluk, yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Operayı her yaştan ve kesimden izleyiciye tanıtmak ve sevdirmek amacıyla tasarlanan yapım, New York, Roma, Milan, Londra ve Paris gibi şehirlerde 3 milyondan fazla kişiye ulaştı.
Konserde tenor Javier Agullo, soprano Maria Rey-Joly, mezzo-soprano Mayca Teba, bariton Enrique Sanchez ve kontrtenor Juan Carlos Coronel sahne alacak.
Maria Pages, 30 Kasım'da CRR'de
Flamenkonun çağdaş bir dans olarak yükselişinde öncü rol oynayan ve tüm dünyada "sonsuz kollu dansçı" olarak ünlenen Maria Pages, 30 Kasım'da CRR Konser Salonu'na konuk olacak.
"Zamana Övgü" isimli gösterisiyle İstanbullu sanatseverlerin karşısına çıkacak olan sanatçı, 1990'da kurduğu dans topluluğuyla flamenko geleneğini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.
Endülüs Madalyası'ndan Ulusal Dans Ödülü'ne birçok prestijli ödülün sahibi olan Pages, yenilikçi koreografileriyle kültürel algı farklarını yenmeyi hedefliyor.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:47 Balkondan düşerek ölen Siwar'ın boğazında morluklar olduğu belirlendi
19:47 - Fransa'da çiftçilerden traktörlü eylem
19:45 Baklavacılara yönelik gıda denetim yapıldı
19:45 Traktörün altında kaldı
19:42 Enez'de bulunan tarihi eserlerin kopyaları Ege'ye bırakıldı
19:22 Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kamu bankaları tarihinin en büyük kârını açıklayacak
19:00 Rusya açıkladı: Putin, Erdoğan'la Türkiye ziyaretinin tarihi konusunda anlaştı
18:41 Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı
18:31 Son dakika: Arnavutluk'ta 5,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
18:21 Twitter duyurdu: 6 aydan fazla aktif olmayan hesaplar silinecek
18:00 İSKİ'den "yüzde 80 zam" iddialarına yanıt: Artış değil indirim yapıldı
16:31 Japon meclisinde şaşırtan deprem tatbikatı: Katlanır kaskları takan vekillerin eğlenceli anları
16:29 Amerikalı kadının libidoyu artırmak için uyguladığı güneşlenme yöntemi olay oldu
13:47 'Sahte peygamber' İskender Erol Evrenosoğlu, Bursa'da toprağa verildi
09:05 Emmy Ödülü alan Haluk Bilginer, "Ev ne zaman müsait" diyen İrem Sak'a cevap verdi
27.11.2019 19:51:59