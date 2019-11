The Opera Locos ile Maria Pages, CRR'de sahne alacak

Çok bilinen opera hitlerini rock ve pop düzenlemelerle seslendiren 5 sıra dışı şarkıcıdan oluşan The Opera Locos, Türkiye 'deki ilk konserini verecek.İspanya'da Max Award 2019'da "En İyi Müzikal Gösteri" seçilen topluluk, yarın Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sanatseverlerle buluşacak.Operayı her yaştan ve kesimden izleyiciye tanıtmak ve sevdirmek amacıyla tasarlanan yapım, New York, Roma, Milan, Londra ve Paris gibi şehirlerde 3 milyondan fazla kişiye ulaştı.Konserde tenor Javier Agullo, soprano Maria Rey-Joly, mezzo-soprano Mayca Teba, bariton Enrique Sanchez ve kontrtenor Juan Carlos Coronel sahne alacak.Maria Pages, 30 Kasım'da CRR'deFlamenkonun çağdaş bir dans olarak yükselişinde öncü rol oynayan ve tüm dünyada "sonsuz kollu dansçı" olarak ünlenen Maria Pages, 30 Kasım'da CRR Konser Salonu'na konuk olacak."Zamana Övgü" isimli gösterisiyle İstanbullu sanatseverlerin karşısına çıkacak olan sanatçı, 1990'da kurduğu dans topluluğuyla flamenko geleneğini tüm dünyaya tanıtmayı hedefliyor.Endülüs Madalyası'ndan Ulusal Dans Ödülü'ne birçok prestijli ödülün sahibi olan Pages, yenilikçi koreografileriyle kültürel algı farklarını yenmeyi hedefliyor.