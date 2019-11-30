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The Orient Face Eğitim ve Kültür Derneği 1. yıl resepsiyonu

Suriyeli öğrencilerin sosyal hayata adapte olmalarını ve meslek edinmelerini amaçlayan The Orient Face Eğitim ve Kültür Derneğinin kuruluşunun birinci yılı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

30.11.2019 22:56 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:58
Suriyeli öğrencilerin sosyal hayata adapte olmalarını ve meslek edinmelerini amaçlayan The Face Eğitim ve Kültür Derneğinin kuruluşunun birinci yılı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.
Fatih'te bir otelde düzenlenen etkinlik, Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Resepsiyonda konuşan dernek başkanı Başak Koç, kuruluş amaçlarının Suriyeli mültecilere iş ve eğitim olanağı sağlamak olduğunu söyledi.
Koç, bu doğrultuda Suriyeli öğrencileri, Halk Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları protokol kapsamında meslek edindirme kurslarına aldıklarını kaydetti.
Koç, Küçükçekmece ve Fatih'teki şubelerde Türk ve Suriyeli eğitmenlerle hizmet verdiklerini belirterek, Türk yetkililerin kendilerine her konuda yardımcı olduklarını ifade etti.
Programın sonunda meslek edindirme kurslarından mezun olmaya hak kazanan 300 öğrenciye de diplomaları verildi.
The Orient Face Eğitim ve Kültür Derneği 1. yıl resepsiyonu

Kuran-ı Kerim, Resepsiyon, Orient, Güncel

Kaynak: AA


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