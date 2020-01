The Personal History of David Copperfield Filmi

The Personal History of David Copperfield Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

David Copperfield hayat hikayesini anlatan The Personal History Of David Copperfield, gençlik döneminden hayatının son evresine kadar yaşananları konu ediyor. Charles Dickens’ın klasikleşmiş eserinden uyarlanan film de, Copperfield’ın doğumundan bebeklik dönemine, ergenlik zamanlarından yetişkinlik dönemine, yoksulluktan servete ulaştığı zamanlara bir yolculuk yapılıyor. David Copperfield’a, Dev Patel’in hayat verdiği yapımın yönetmen koltuğunda Armando Iannucci oturuyor.Armando IannucciArmando Iannucci, Simon Blackwell, Charles DickensDev Patel, Ben Whishaw, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Anna Maxwell Martin, Gwendoline Christie, Benedict Wong, Sophie McSheraKomediThe Personal History of David CopperfieldFilmNation Entertainment2020ABD, İngiltereİngilizce119 dk.FilmNation Entertainment01.01.2070