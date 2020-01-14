The Personal History of David Copperfield Filmi

David Copperfield hayat hikayesini anlatan The Personal History Of David Copperfield, gençlik döneminden hayatının son evresine kadar yaşananları konu ediyor. Charles Dickens’ın klasikleşmiş eserinden uyarlanan film
de, Copperfield’ın doğumundan bebeklik dönemine, ergenlik zamanlarından yetişkinlik dönemine, yoksulluktan servete ulaştığı zamanlara bir yolculuk yapılıyor. David Copperfield’a, Dev Patel’in hayat verdiği yapımın yönetmen koltuğunda Armando Iannucci oturuyor.Yönetmen:
Armando IannucciSenaryo:
Armando Iannucci, Simon Blackwell, Charles DickensOyuncular:
Dev Patel, Ben Whishaw, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Anna Maxwell Martin, Gwendoline Christie, Benedict Wong, Sophie McSheraFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
The Personal History of David CopperfieldYapımcı Firma:
FilmNation EntertainmentYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABD, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
119 dk.Dağıtıcı Firma:
FilmNation EntertainmentVizyon Tarihi:
01.01.2070 The Personal History of David Copperfield Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.