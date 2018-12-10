The Possession Of Hannah Grace Filmi

Genç
bir kadın olan Megan Reed, eski bir polistir. Çok sevdiği mesleğini ardında bırakmış olmasının sebebi ise geçmişte mücadele etmek zorunda kaldığı ağır madde bağımlılığıdır. Rehabilitasyona giren ve aylarca sarfedilen emeğin ardından kendini toparlamayı başaran Megan, artık bağımlılığından kurtulduğu hastanenin gece vardiyasında bekçi olarak çalışmaktadır. Megan işe başladıktan bir süre sonra hastane morguna vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi getirilir. Bu ceset bir şeytan çıkarma ayininde hayatını kaybeden Hannah Grace'e aittir. Cesedin gelişiyle birlikte garip ve ürpertici deneyimler yaşamaya başlayan Megan, parçalanmış olan bedenin acımasız bir şeytani güç tarafından ele geçirilmiş olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Kilit altındaki binada tek başına olan genç kadın, hayatta kalabilmek için tüm gücünü kullanmak zorundadır.
Amerikan yapımı korku film
inin yönetmenliğini ise Diederik Van
Rooijen üstleniyor. Senaryosunda Brian Sieve'in imzasının bulunduğu korku film
inin yapımcılığını ise Todd Garner
ve Sean Robins ikilisi üstleniyor. Başrollerini Shay Mitchell ve Kirby Johnson'ın üstlendiği korku film
inin kadrosunda Stana Katic
, Grey Damon ve Nick Thune yer alıyor. Yönetmen:
Diederik Van RooijenSenaryo:
Brian SieveOyuncular:
Shay Mitchell, Grey Damon, Kirby Johnson, Nick ThuneFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
The Possession of Hannah GraceYapımcı Firma:
Broken Road ProductionsYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
86 dk.Dağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
01.03.2019The Possession of Hannah Grace Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
Genç
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:54