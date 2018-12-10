10 Aralık 2018, 08:54
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The Possession Of Hannah Grace Filmi

The Possession Of Hannah Grace Filmi

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Genç bir kadın olan Megan Reed, eski bir polistir. Çok sevdiği mesleğini ardında bırakmış olmasının sebebi ise geçmişte mücadele etmek zorunda kaldığı ağır madde bağımlılığıdır. Rehabilitasyona giren ve aylarca sarfedilen emeğin ardından kendini toparlamayı başaran Megan, artık bağımlılığından kurtulduğu hastanenin gece vardiyasında bekçi olarak çalışmaktadır. Megan işe başladıktan bir süre sonra hastane morguna vahşice öldürülmüş bir kadın cesedi getirilir. Bu ceset bir şeytan çıkarma ayininde hayatını kaybeden Hannah Grace'e aittir. Cesedin gelişiyle birlikte garip ve ürpertici deneyimler yaşamaya başlayan Megan, parçalanmış olan bedenin acımasız bir şeytani güç tarafından ele geçirilmiş olabileceğinden şüphelenmeye başlar. Kilit altındaki binada tek başına olan genç kadın, hayatta kalabilmek için tüm gücünü kullanmak zorundadır.

Amerikan yapımı korku filminin yönetmenliğini ise Diederik Van Rooijen üstleniyor. Senaryosunda Brian Sieve'in imzasının bulunduğu korku filminin yapımcılığını ise Todd Garner ve Sean Robins ikilisi üstleniyor. Başrollerini Shay Mitchell ve Kirby Johnson'ın üstlendiği korku filminin kadrosunda Stana Katic, Grey Damon ve Nick Thune yer alıyor.


Yönetmen: Diederik Van Rooijen
Senaryo: Brian Sieve
Oyuncular: Shay Mitchell, Grey Damon, Kirby Johnson, Nick Thune
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: The Possession of Hannah Grace
Yapımcı Firma: Broken Road Productions
Yapım Yılı: 2018
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 86 dk.
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 01.03.2019

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Genç
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:54