Netflix'ten Çağatay Ulusoy'un Başrolünde Olduğu The Protector'a 2'inci Sezon Onayı

Netflix'in 14 Aralık'ta tüm dünya ile aynı anda izleyiciyle buluşacak ilk Türk orijinal dizisi The Protector'un (Hakan: Muhafız) 2. sezon anlaşması yapıldı.

"TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR FIRSAT OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Başrolünü Çağatay Ulusoy'un üstlendiği fantastik drama türündeki dizinin detayları, Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı. Netflix Uluslararası Yapımlar Başkan Yardımcısı Kelly Luegenbiehl, Türkiye'nin dünya çapında beğenilen yapımları olduğu için Türkiye'de büyük bir fırsat olduğuna inandıklarını söyledi.

"KENDİMİZİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUZ"

Abonelerin daha önce görmedikleri bir formatta süper kahraman dizisi çekmek için yola çıktıklarını aktaran Luegenbiehl, " İstanbul'la ilgili bir hikayeyi anlatabilmek bizim için çok önemli. Bu dizide İstanbul ve Türkiye, daha önce hiç görülmemiş bir biçimde görülebiliyor. İnanılmaz bir ekiple çalıştık. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Dünyanın her yerindeki izleyicilerin bu yapımı çok seveceğini düşünüyoruz. 190 ülkede 137 milyon kişiye bu diziyi izlettiğimizde çok olumlu tepkiler alacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DİZİDE FARKLI TÜRLER BİR ARAYA GELDİ

Luegenbiehl, dizide farklı türlerin bir araya geldiğine işaret ederek, "Bugün resmi olarak 2. sezonun çekileceğini duyurmak istiyorum. Yeni oyuncuların katılacağı 2. sezonu da 2019'da izleyiciyle buluşturacağız." dedi.

"FANTASTİK BİR İŞ BENİ HEYECANLANDIRDI"

Çağatay Ulusoy da sürecin başından beri çok heyecanlı olduklarını ve aynı heyecanın her geçen gün katlanarak devam ettiğini dile getirdi.

Senaryoyu okuduğunda çok etkilendiğini aktaran Ulusoy, "Fantastik bir iş yapılacağını duymam heyecanımı çok artırdı. Tarihimizden, zengin kültürümüzden bazı unsurların katılıp günümüze adapte edilmesi beni çok çekti ve kendimi bu işin içerisinde görmek istedim." diye konuştu.

Ulusoy, canlandırdığı "Hakan" karakterine değinerek, "Çok derin tarihi olan kültürümüzü yansıtmamız, böyle fantastik bir dünya içerisinde hikayeyi daha çekici hale getiriyor. İnsanlar merak edecek ve ilgiyle izleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya ayrıca dizinin oyuncularından Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık ve Mehmet Kurtuluş'un yanı sıra yönetmenler Can Evrenol, Umut Aral ve Gönenç Uyanık da katıldı.