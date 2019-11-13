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The Room Filmi

The Room filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Room filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

13.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:58The Room Filmi
Christian Volckman'in yönetmenliğini yaptığı drama, gizem ve bilim-kurgu temalı film in senaryosunu Eric Forestier kaleme alıyor. Başrolleri ise Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, Fransic Chapman ve John Flanders paylaşıyorlar.


Yönetmen:Christian Volckman
Senaryo:Christian Volckman, Eric Forestier, Sabrina B. Karine
Oyuncular:Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, John Flanders, Francis Chapman, Vince Drews, Marianne Bourg, Oscar Lesage, Carole Weyers, Michaël Kahya, Jean-Louis Sbille, Victor Meurice, Livio Siscot, Heather Bailly-Gade, Isaac Kaminski, Maximillien Jadin, Éric Gigout
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:The Room
Yapımcı Firma:Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı:2019
Yapım Ülkesi:Fransa, Lüksemburg, Belçika
Orijinal Dili:İngilizce
Filmin Süresi:100 dk.
Dağıtıcı Firma:CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi:10.04.2020

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Olga Kurylenko, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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