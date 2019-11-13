The Room Filmi

Christian Volckman'in yönetmenliğini yaptığı drama, gizem ve bilim-kurgu temalı film
in senaryosunu Eric Forestier kaleme alıyor. Başrolleri ise Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, Fransic Chapman ve John Flanders paylaşıyorlar.Yönetmen:
Christian VolckmanSenaryo:
Christian Volckman, Eric Forestier, Sabrina B. KarineOyuncular:
Olga Kurylenko, Kevin Janssens, Joshua Wilson, John Flanders, Francis Chapman, Vince Drews, Marianne Bourg, Oscar Lesage, Carole Weyers, Michaël Kahya, Jean-Louis Sbille, Victor Meurice, Livio Siscot, Heather Bailly-Gade, Isaac Kaminski, Maximillien Jadin, Éric GigoutFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The RoomYapımcı Firma:
Siyah Beyaz MoviesYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Fransa, Lüksemburg, BelçikaOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
100 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
10.04.2020 The Room Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.