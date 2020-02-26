The Secret Garden Filmi

Mary Lennox varlıklı bir İngiliz ailesinin çocuğu olarak Hindistan
'da dünyaya gelmiş bir kızdır. 10 yaşına geldiğinde ailesini kaybeder ve İngiltere
'de yaşayan amcası Archibald Craven'ın yanına gönderilir. Orada kuzeni Colin ve iki çocukla tanışır. Çocuklar, Misselthwaite Malikanesi civarında mucizevi bir saklı bahçe bulmuşlardır. Yönetmen :
Marc MundenSenaryo:
Frances Hodgson Burnett, Jack Thorne Oyuncular:
Dixie Egerickx, Colin Firth, Julie Walters, Edan Hayhurst, Isis Davis, Maeve Dermody, Sonia Goswami, Paul Dean-Kelly, Anne Lacey, Jemma Powell, Paul G. Raymond, Albert Giannitelli, Jackson Kai, Chloe Stannage, Tommy Surridge, Billy Jenkins, Lee Starkey, Abdul Hakim Joy, Amir Wilson, Dean KellyFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The Secret GardenYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
İngiltere, FransaOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
17.07.2020 The Secret Garden Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.