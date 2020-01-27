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The Simpsons'ın 1993 yılında yayınlanan bölümünde 'koronavirüs' izine rastlandı

1989 yılında yayın hayatına başlayan çizgi dizi The Simpsons'ın 1993 yılında yayınlandığı iddia edilen bir bölümünde koronavirüsü andıran bir bölüm çekildiği ortaya çıktı. Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce tweet atıldı.

27.01.2020 14:57 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:10

İlk bölümü 17 Aralık 1989 yılında yayınlanan ABD menşeili çizgi dizi The Simpsons'ın 1993 yılında çekildiği iddia edilen bir bölümünde, son günlerde dünyayı sarsan koronavirüse ait izler olduğu ortaya çıktı. Söz konusu bölümde Simpsons ailesine Çin'den bir kargo paketi geliyor ve paketin sonucunda ABD'ye bir salgın hastalık yayılıyor.

Matt Groening tarafından yaratılan The Simpsons, dünya televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olma özelliğini taşıyor.

GELECEĞİ TAHMİN ETMESİYLE BİLİNİYOR

1989 yılında yayımlanmaya başladığı andan itibaren televizyon animasyonlarının seyrini değiştirdi, birçok yapıma esin kaynağı oldu. Simpsons dizisinin en meşhur olduğu alanlardan biri de geleceği tahmin etmesi.

11 Eylül saldırıları, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi gibi global olayları daha önce bilen The Simpsons'ın Çin'den dünyaya yayılan koronavirüsü de kehanetleri arasında bulundurduğu ortaya çıktı.

ÇİN'DEN ABD'YE GELEN BİR PAKET

Takvim yaprakları 1993 yılını gösterdiğinde yayınlanan bir The Simpsons bölümünde Çin'den, Springfield'a yani The Simpson'ta olayların geçtiği şehre bir paket gelir.

Tabi bu pakete Çinli kargo görevlileri bir virüs bulaştırır. Kutu Homer Simpson adına gönderilmiştir. Haliyle Homer Simpson kutuyu açar ve sonrasında olanlar olur. Çin'den gelen virüs çoktan Homer Simpson'ı etkisi altına almıştır. Tabi Çin'den tek bir kutu gelmez. Dizideki pek çok karaktere Çin'den virüslü kutu gelir ve birden şehri etkisi altına alır. Peşi sıra ölümler yaşanacaktır.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan The Simpsons'ın bir kehaneti daha gerçekleştirmesi sosyal medyada gündem oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı ünlü çizgi dizinin kehanetiyle ilgili mesajlarını paylaştı.

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The Simpsons'ın 1993 yılında yayınlanan bölümünde 'koronavirüs' izine rastlandı

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27.01.2020 16:19:42