The Star Filmi

Bo isimli küçük ama cesur bir eşek, yaşadığı çiftlikteki düzenin dışına çıkmak, dış dünyayı tanımak için yanıp tutuşmaktadır. Bir gün tüm cesaretini toplayarak hayallerinin yolculuğuna çıkar. Yolculuğunda karşısına sürüsünü kaybetmiş sevimli kuzu Ruth ve hayalperest güvercin Dave çıkar. Yol boyunca ekibe katılacak başka hayvanlarla maceradan maceraya sürüklenen kafadarlar farkında olmadan Noel'in de en büyük hikayesi olacaklardır! Yönetmenliğini Timothy Reckart'ın üstlendiği animasyon film
de senaryo Carlos Kotkin, Simon Moore ve Tom Sheridan'dan oluşan ekibe emanet.Yönetmen:
Timothy ReckartSenaryo:
Carlos Kotkin, Tom Sheridan, Simon MooreFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The StarYapımcı Firma:
Affirm FilmsYapım Yılı:
2017Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
86 dk.Dağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
01.01.2070 The Star Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.