The Suicide Squad Filmi

2016 yılında vizyona giren Suicide Squad: Gerçek Kötüler film
inin devamı olarak çekilen The Suicide Squad'in de yönetmenlik ve senaristliği James Gunn'a emanet. Oyuncu kadrosunun da neredeyse aynı olduğu film
inde tek değişiklik Will Smith'in yerine Idris Elba'nın yer alacak olması.Yönetmen:
James GunnSenaryo:
James Gunn, John OstranderOyuncular:
Margot Robbie, Taika Waititi, Joel Kinnaman, Idris Elba, Alice Braga, Jai Courtney, Nathan Fillion, Jennifer Holland, John Cena, David Dastmalchian, Viola Davis, Michael Rooker, Mayling Ng, Pete Davidson, Sean Gunn , Storm Reid, Peter Capaldi, Daniela Melchior, Joaquín Cosio, Flula Borg, Steve Agee, Tinashe Kajese, Juan Diego Botto, Julio Cesar Ruiz, Benicio Del ToroFilmin Türü:
AksiyonOrijinal Adı:
The Suicide SquadYapımcı Firma:
Warner BrosYapım Yılı:
2021Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi:
06.08.2021 The Suicide Squad Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.