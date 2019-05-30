The Taste Türkiye'de büyük gerginlik! Rafet şef, kadın yarışmacısına demediğini bırakmadı

FOX TV'nin yeni yarışması The Taste Türkiye dün akşam 3'üncü bölümüyle ekrana geldi. İlgiyle izlenen yarışmanın son bölümdeki gergin anlar ise herkesi şaşırttı. Jüri üyelerinden Rafet şef, yemeğinde hata yapan yarışmacısına demediğini bırakmadı.

ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

En iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya yarışılan The Taste Türkiye'nin son bölümüne yaşanan gerginlik damga vurdu. Kendi takımının yemeklerine bakan Rafet şef, Aysun'un yemeğinde hata yaptığını görünce çileden çıktı. Tencerenin kapağını açtığı an deliye dönen Rafet şef, "Kapat" diye bağırmaya başladı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yarışmacısına bağırarak hesap soran Rafet şefin sesini duyan diğer jüri üyeleri de tezgahın yanına geldi. Rafet şefin kendini azarlaması üzerine kendine hakim olamayan Aysun, gözyaşlarına boğuldu. Aysun'u diğer jüri üyeleri Ali ve Şemsa sakinleştirdi.

ÖNCE BAĞIRDI SONRA POTADAN KURTARDI

Elemenin olacağı yarışmada son ikiye kalan ise Aysun ve Efe oldu. Jüri üyelerinin kararının ardından yarışmaya veda edecek isim Aysun oldu. Ancak Rafet şef yarışmacısı Aysun'u eleme potasından kurtararak kalması yönündeki joker hakkını kullandı.