The Taste Türkiye'nin şampiyonu kim oldu?

Fox TV ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı The Taste Türkiye, dün akşam sezon finali yaptı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı The Taste Türkiye'de şampiyon Muhittin Fidan oldu.

Popüler yarışma The Taste Türkiye'de finale kalan isimler Muhittin Fidan, Hümeyra Karslı, Selin Yardımcı, Eren Babataş ve Mustafa Pekdemir oldu. Yapılan yemeklerin tadına bakan jüri üyelerinin seçimleriyle Mustafa ve Selin yarışmaya veda etti.

EREN VE MUHİTTİN FİNALE KALDI

Birbirinden yetenekli şef adaylarını elerken zorlanan jüri üyeleri, Rafet İnce'nin takımında yer alan Eren Babataş ve Ali Ronay'ın takımında yer alan Muhittin Fidan'ı finalde karşı karşıya getirdi.

MUHİTTİN ŞAMPİYON OLDU

Zorlu mücadelenin ardından Ali Ronay'ın takımında yer alan Muhittin Fidan, "The Taste Türkiye Şampiyonu" unvanının, büyük para ödülünün ve FOX Networks Group'a bağlı kanallardan birinde kendine ait yemek programı sunma şansının sahibi oldu.

"PROGRAM BOYUNCA KENDİMİ KANITLADIM"

Şampiyon olduktan sonra açıklama yapan Muhittin, "Program boyunca kendimi kanıtladığımı düşünüyorum ve şimdi şeflerimin desteği ile hak ettiğim bu değerli ödülü, ailem ve tüm sevdiklerim için alıyorum." dedi. Gecenin sonunda Şemsa Şef ile Rafet Usta, Ali Ronay ile Muhittin'e kupalarını da takdim etti.

Şampiyon olduktan sonra Instagram hesabından paylaşım yapan Muhittin Fidan, yaşadığı duyguları şu sözlerle ifade etti: "Geldik bir maceranın sonuna. En başından beri bugünü düşünerek çalıştık, çabaladık. Ve sonucunu bu şekilde almamız değerli şefim, büyüğüm Ali Ronay'ın katkıları ve benim bugüne kadar edindiğim tecrübelerin harmanıdır. Ve tabi ki ki bu programın sizlere ulaşmasını sağlayan tüm yapım ekibine, kamera arkasında gece yarılarına kadar çalışan arkadaşlarıma ve beni tüm destekleyenlere sonsuz teşekkürler, sayenizde..."