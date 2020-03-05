The Tiger's Apprentice Filmi

The Tiger's Apprentice, Hu adındaki konuşan bir kaplanla tanışan, San Francisco'lu bir gencin hikayesini konu ediyor. Büyük annesinin ölümü ile öksüz kalan Tom Lee, insan formunu alabilen, Hu adındaki bir kaplan tarafından koruma altına alındığını öğrenir. Büyülü bir dünyaya adım atan küçük çocuk, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur. Yönetmen :
Carlos BaenaSenaryo:
Laurence Yep, David Magee, Harry CrippsFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
The Tiger's ApprenticeYapımcı Firma:
Jane Startz ProductionsYapım Yılı:
2022Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
25.02.2022 The Tiger's Apprentice Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.