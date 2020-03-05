The Tiger's Apprentice Filmi

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The Tiger's Apprentice, Hu adındaki konuşan bir kaplanla tanışan, San Francisco'lu bir gencin hikayesini konu ediyor. Büyük annesinin ölümü ile öksüz kalan Tom Lee, insan formunu alabilen, Hu adındaki bir kaplan tarafından koruma altına alındığını öğrenir. Büyülü bir dünyaya adım atan küçük çocuk, kendisini zorlu bir maceranın içinde bulur.Carlos BaenaLaurence Yep, David Magee, Harry CrippsAnimasyonThe Tiger's ApprenticeJane Startz Productions2022ABDİngilizceUIP Türkiye25.02.2022