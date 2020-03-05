The Times of Bill Cunningham Filmi

The Times'ın ünlü foto muhabiri Bill Cunningham'ın hayatının ele alındığı belgeselin yönetmenliğini ve senaristliğini Mark Bozek üstleniyor.Yönetmen: Mark BozekSenaryo: Mark BozekFilmin Türü: BelgeselOrijinal Adı: The Times of Bill CunninghamYapımcı Firma: Live RocketYapım Yılı: 2018Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceFilmin Süresi: 74 dk.Dağıtıcı Firma: Live RocketVizyon Tarihi: 01.01.2070The Times of Bill Cunningham Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.