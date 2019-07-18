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The Truth Filmi

The Truth filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Truth filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

18.07.2019 12:54 The Truth Filmi
The Truth, genç bir kız ve onun aktris olan annesi arasındaki ilişkiye odaklanan filmin yönetmenliğini Hirokazu Kore-eda üstleniyor.


Yönetmen: Hirokazu Koreeda
Senaryo: Hirokazu Koreeda, Léa Le Dimna
Oyuncular: Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ludivine Sagnier, Roger Van Hool, Ethan Hawke
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Truth
Yapımcı Firma: 3B Productions
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Fransa, Japonya
Orijinal Dili: İngilizce, Fransızca
Dağıtıcı Firma: Filmartı Film
Vizyon Tarihi: 27.12.2019

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Kaynak: InterSinema.com
Yönetmen, Kore, Sinema

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