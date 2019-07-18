The Truth Filmi

The Truth, genç bir kız ve onun aktris olan annesi arasındaki ilişkiye odaklanan film
in yönetmenliğini Hirokazu Kore-eda üstleniyor. Yönetmen:
Hirokazu KoreedaSenaryo:
Hirokazu Koreeda, Léa Le DimnaOyuncular:
Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ludivine Sagnier, Roger Van Hool, Ethan HawkeFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The TruthYapımcı Firma:
3B ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Fransa, JaponyaOrijinal Dili:
İngilizce, FransızcaDağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
27.12.2019The Truth Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.