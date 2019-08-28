The Turning Filmi

Yönetmenliğini Floria Sigismondi'nin üstlendiği korku film
inin senaryosunu Henry James'in romanından Carey W. Hayes ve Chad Hayes kaleme almışlar. Filmin başrollerinde ise Finn Wolfhard, Mackenzie
Davis ve Brooklynn Prince
görev alıyorlar.Yönetmen:
Floria SigismondiSenaryo:
Carey W. Hayes, Chad Hayes, Henry JamesOyuncular:
Finn Wolfhard, Mackenzie Davis, Brooklynn Prince, Barbara Marten, Niall Greig Fulton, Mark Huberman, Denna Thomsen, Karen EganFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı:
The TurningYapımcı Firma:
Amblin EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
PinemaVizyon Tarihi:
24.01.2020The Turning Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.