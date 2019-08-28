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The Turning Filmi

The Turning filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. The Turning filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

28.08.2019 17:53 The Turning Filmi
Yönetmenliğini Floria Sigismondi'nin üstlendiği korku filminin senaryosunu Henry James'in romanından Carey W. Hayes ve Chad Hayes kaleme almışlar.

Filmin başrollerinde ise Finn Wolfhard, Mackenzie Davis ve Brooklynn Prince görev alıyorlar.


Yönetmen: Floria Sigismondi
Senaryo: Carey W. Hayes, Chad Hayes, Henry James
Oyuncular: Finn Wolfhard, Mackenzie Davis, Brooklynn Prince, Barbara Marten, Niall Greig Fulton, Mark Huberman, Denna Thomsen, Karen Egan
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Turning
Yapımcı Firma: Amblin Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Pinema
Vizyon Tarihi: 24.01.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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