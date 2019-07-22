The Voyage Of Doctor Dolittle Filmi

Yönetmen
koltuğunda Stephen Gaghan'ın oturduğu film
in başrollerinde Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen, Emma Thompson, Rami Malek gibi birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.Yönetmen:
Stephen GaghanSenaryo:
Stephen Gaghan, Hugh Lofting, Chris McKay , Thomas ShepherdOyuncular:
Robert Downey Jr.Filmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
The Voyage Of Doctor DolittleYapımcı Firma:
Universal PicturesYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma:
UIP TürkiyeVizyon Tarihi:
17.01.2020The Voyage Of Doctor Dolittle Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.