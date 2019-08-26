The Way Back Filmi

Alkol bağımlılığıyla mücadele eden eski bir basketbolcu kendisine önerilen koçluk teklifini kabul eder. Takım kazanmaya başladığında, eski alışkanlıklarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.
Ben Affleck’in hayat vereceği eski basketbol yıldızı, ırk olarak birbirinden farklı gençlerin bir araya geldiği, mezun olduğu lisenin basketbol takımına koçluk yaparak eski şöhretini ve sağlığını geri kazanmaya çalışır.
Yönetmen: Gavin O'Connor
Senaryo: Gavin O'Connor, Brad Ingelsby
Oyuncular: Ben Affleck, Janina Gavankar, Lukas Gage, Rachael Carpani , Hayes MacArthur, T.K. Carter, Da'Vinchi, Al Madrigal, Marlene Forte , Chris Bruno, Christine Horn, Caleb Thomas, Sal Velez Jr., Yeniffer Behrens, Christina Sergoyan, Emelia Golfieri, Jayne Taini, Kristen Kash, Jay Abdo, Will Ropp, Layla Golfieri, Chad Mountain, Edelyn Okano, Olivia Cannizzo, R.J. Asher, Jerimiyah Dunbar, Justice Alan, Josh Latzer, Shay Roundtree, Brian Nuesi
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Way Back
Yapımcı Firma: Warner Bros
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 06.03.2020
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