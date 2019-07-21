The Whistlers Filmi

Cristi, uyuşturucu kaçakçıları tarafından ele geçirilen, yozlaşmış bir polis memurudur. Bükreş’te çalışan Cristi, hapishanede olan bir mafya üyesini salıvermek için Kanarya Adalarına bağlı boğucu bir ada olan La Gomera’ya gider. Cristi’nin, burada kullanılan, geçmişten miras kalan bir ıslık dili olan Silbo’yu öğrenmesi gerekmektedir. Bu gizli dil sayesinde, Bükreş’e döndüğünde mafya üyesinin özgür kalmasını sağlayacak ve milyonlara sahip olabilecektir. Ancak Cristi, Gilda adında bir kadına aşık olunca, hiçbir şey onun planladığı gibi gerçekleşmez.Yönetmen:
Corneliu PorumboiuSenaryo:
Corneliu PorumboiuOyuncular:
Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agustí Villaronga, Sabin Tambrea, István Teglas, Cristóbal Pinto, Antonio Buíl, George Pistereanu, Andrei Ciopec, Sergiu CostacheFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
La GomeraYapımcı Firma:
42 Km FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
Romanya, Fransa, Almanya, İsveçOrijinal Dili:
Romence, İngilizce, İspanyolcaFilmin Süresi:
97 dk.Dağıtıcı Firma:
Filmartı FilmVizyon Tarihi:
10.01.2020The Whistlers Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.