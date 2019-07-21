The Whistlers Filmi

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Cristi, uyuşturucu kaçakçıları tarafından ele geçirilen, yozlaşmış bir polis memurudur. Bükreş’te çalışan Cristi, hapishanede olan bir mafya üyesini salıvermek için Kanarya Adalarına bağlı boğucu bir ada olan La Gomera’ya gider. Cristi’nin, burada kullanılan, geçmişten miras kalan bir ıslık dili olan Silbo’yu öğrenmesi gerekmektedir. Bu gizli dil sayesinde, Bükreş’e döndüğünde mafya üyesinin özgür kalmasını sağlayacak ve milyonlara sahip olabilecektir. Ancak Cristi, Gilda adında bir kadına aşık olunca, hiçbir şey onun planladığı gibi gerçekleşmez.Corneliu PorumboiuCorneliu PorumboiuVlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Agustí Villaronga, Sabin Tambrea, István Teglas, Cristóbal Pinto, Antonio Buíl, George Pistereanu, Andrei Ciopec, Sergiu CostacheKomediLa Gomera42 Km Film2019Romanya, Fransa, Almanya, İsveçRomence, İngilizce, İspanyolca97 dk.Filmartı Film10.01.2020