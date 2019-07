The Witcher dizisinde Yennefer'ı canlandıracak olan Anya Chalotra kimdir?

Netflix roman ve bilgisayar oyunu olan The Witcher'ı dizi haline getiriyor. Dün fragmanı yayınlanan Netflix dizisi The Witcher, şimdiden konuşulmaya başladı. The Witcher hayranları, Yennefer karakterini canlandıracak olan Anya Chalotra'yı rolle bağdaştıramadı ve Chalotra'yı eleştiri yağmuruna tuttu. Bu olay üzerine internette Anya Chalotra kimdir diye arama yapılmaya başladı. Peki Anya Chalotra kimdir? Kaç yaşında? Nerede oynadı?

ANYA CHALOTRA KİMDİR?

Anya Chalotra, 1996 yılında dünyaya geldi. İngiliz oyuncu olan Anya Chalotra,1.68 boyunda ve 55 kilodadır. Anya Chalotra, Sherwooddizisinde seslendirme yaparken The ABC Murders dizisinde Lily Marbury, Wanderlust dizisinde Jennefer Ashman karakterini canlandırdı. Netflix'te yeni başlayacak olan The Witcher dizisinde ise Yennefer karakterine hayat veriyor.

SOSYAL MEDYADA YENNEFER KARAKTERİYLE İLGİLİ YAPILAN BAZI YORUMLAR

• Henry gayet iyi bir Geralt olacak. Dizi de beklediğimden çok daha iyi duruyor. Ama o Yennefer... o Yennefer olmamış.

• Makyajın yennefer yapamayacağı insan yok. Bunlar Beni bile makyajla yennefer yaparlar.

• oyunda vengerbergli yennefer/ dizideki hindistanlı yennefer.

• Dizideki naalet, meymenetsiz Yennefer'e isyanımız bakidir.

• yennefer için eva green olmasını o kadar bekledim ki. Off gene hayallerimizde vurulduk.

• Yennefer ne zaman görsem Evan Green şimdi burda olsaydı şöyle olurdu diye bakıyorum, hala da bence olsaydı kalitesi x10 artabilirdi dizinin. Ciri'yi baya beğendim ben castingde de en çok ona ve Geralt'a içim ısınmıştı öyle de oldu. Triss'i ilk izlediğimde o olduğunu anlayamadım..

• Biri güzelliğinden dolayı insanları atlarının sırtından düşüren Yennefer diğeri ise tövbe ettiren netflixin yennefer'ı