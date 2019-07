The Witcher dizisinin başrol oyuncusu Henry Cavill kimdir?

The Witcher dizisinin başrol oyuncusu Henry Cavill, dizi için değiştirdiği imajıyla da dikkatleri üzerinde çekti. Başarılı oyuncu Henry Cavill kaç yaşında? Henry Cavill filmleri, sevgilileri…

HENRY CAVİLL KİMDİR?

Henry William Dalgliesh Cavill 5 Mayıs 1983 tarihinde İngiltere'de dünyaya geldi. Cavill Jersey'nin Channel Island adasında beş erkek çocuklu bir ailenin dördüncü çocuğudur. St.Michael's Preparatory School'da, Stowe School'da yatılı olarak okumadan önce bir süre eğitim gördü.

MONTE KRİSTO KONTU İLE SEKTÖRE GİRİŞ YAPTI

Cavill, ilk rolünü Kevin Reynolds'ın 2002 yapımı Monte Kristo Kontu'nda Albert Mondego olarak aldı. 2001'de Dennis Berry'nin Laguna'sında star olduktan sonra 2002 de BBC'nin The Inspector Lynley Mysteries dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ardından TV filmi Goodbye Mr.Chips'de ve Midsomer Murders dizisinde bulundu. 2003'te I Capture the Castle'da yardımcı oyuncu olarak rol aldı. Sonrasında Red Riding Hood, Hellraiser: Hellworld, Tristan & Isolde ve Sienna Miller'ın Stardust'ı çalışmalarında yer aldı. 2007'den 2010'a kadar Showtime'ın popüler dizilerinden The Tudors'da ana karakterlerden kralın en yakın dostu olan 1. Suffolk Dükü Charles Brandon'ı canlandırdı. The Tudors 2007'de Altın Küre'ye aday gösterildi ve 2008 yılında Emmy'de bir ödül aldı. Entertainment Weekly Cavill'i 'En Çarpıcı Dük' ilan etti.

'HOLLYWOOD'DAKİ EN ŞANSSIZ ADAM' İLAN EDİLDİ

Hanry Cavill 2004 yılında yönetmenliğini McG'nin yaptığı ''Superman Dönüyor'' filminde Clark Kent için seçilmişti fakat yönetmenlik Bryan Singer'a geçince başrol Brandon Routh'un oldu. 2005 yılının Aralık sayısında Empire dergisi Cavill'i 'Hollywood'daki En Şanssız Adam' olarak tanımladı. Cavill ayrıca ''Batman Başlıyor'' filminde Batman rolü için düşünülen iki isimden biriydi. 2008'de Dunhill'in reklam yüzü oldu. Yine 2008 yılında Joel Schumacher'in korku filmi Blood Creek'de rol aldı. 2009'da ise Woody Allen filmi Whatever Works'de küçük bir rol aldı. Yönetmen Tarsem Singh ''Immortals'' filmi için Cavill'i Yunanistan'ın kurucu kralı Theseus olarak seçti. 2011 yılında Bruce Wills ve Sigourney Weaver gibi oyuncularla başrol olarak The Cold Light of The Day ve 2013'te gösterime giren Christopher Nolan'ın yapımcılığını üstlendiği Çelik Adam'da boy gösterdi.