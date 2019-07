The Witcher dizisinin ilk fragmanı yayımlandı! The Witcher konusu

Netflix, resmi Twitter hesabından The Witcher dizisinden bir kare paylaşmıştı. Heyecanla beklenen dizinin fragmanı yayımlandı. The Witcher adında 8 serilik kitap ve bir de video oyunu bulunuyordu. Başrolünde Henry Cavill'ın olduğu The Witcher ne zaman başlıyor?

THE WİTCHER KONUSU

Andrzej Sapkowski'nin "The Witcher''adlı 8 kitaplık serisinden uyarlanan dizide; mutasyona uğramış canavarları avlamakla uğraşan Witcher Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Andrzej Sapkowski'nin sekiz romandan oluşan fantastik serisi, hit video oyunu Witcher'ın da çıkışını sağladı. Oyunun popüler olmasıyla birlikte romanlar, çizgi roman serisi ve masa oyunu olarak da piyasaya sürüldü.

OYUNCULARI

Dizide yer alan oyuncular: Freya Allan, Anya Chalotra, Jodhi May, Mimi Ndiweni, Therica Wilson-Read, Millie Brady, Adam Levy, Björn Hlynur Haraldsson ve MyAnna Buring gibi isimler bulunuyor. Öte yandan dizinin başrol oyuncusu Henry Cavill, The Witcher'ın hiçbir sahnesinde dublör kullanmadığını da sevenleriyle paylaştı ve 207 aktör arasından seçildi.

THE WİTCHER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Lauren Schmidt Hissrich'in imzasıyla, 8 bölüm halinde ekrana taşınacak olan "The Witcher" 2020'de Netflix'te izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.