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The WSJ-ABD ve Çin ticari görüşmelerde büyük ilerleme beklemiyor

ABD ve Çin, devam eden ticari görüşmeler sürecinde büyük bir ilerleme beklemiyor.

29.07.2019 16:47 The WSJ-ABD ve Çin ticari görüşmelerde büyük ilerleme beklemiyor
ABD ve Çin, devam eden ticari görüşmeler sürecinde büyük bir ilerleme beklemiyor.
The Wall Street Journal'da yer alan, "konuyla ilgili bilgisi olan kanaklara" dayandırılan habere göre, iki tarafın görüşmelerin Mayıs'ta duraklamasına sebep olan sorunlar üzerinde ısrarcı olması sebebiyle bir ilerleme beklemediği iddia edildi.
Söz konusu sorunlar arasında ABD tarafında fikri mülkiyet haklarının korunması ve Çin'in ABD'li işletmere yönelik devlet sübvasyonları yer alırken, Çin'in de Washington yönetiminin Pekin'e uyguladığı ek gümrük vergileri uygulamalarının kaldırılmasını talep ettiği öne sürüldü. The Wall Street Journal'da yer alan haber ayrıca, görüşmelerin Şangay'da düzenlenmesinin, Pekin'in iki ülke arasındaki ticari görüşmelerden büyük beklentileri olmadığına işaret ettiğini iddia etti.
ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Salı günü Çin'li meslektaşlarıyla görüşecek.



Wall Street Jurnal Gazetesi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Pekin, Ekonomi

Kaynak: DHA

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