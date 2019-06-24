The Young Pope'un yapımcılarının imzasını taşıyan polisiye dizi

Dünyaca ünlü İtalyan aktris Monica Bellucci 'nin de bir bölüm rol aldığı, kadrosunda İtalyan sineması ve televizyonunun en sevilen isimlerini barındıran polisiye-dram türündeki dizi 'IL Miracolo', BluTV 'de ekranlara geliyor.

İzleyenlere her bölüm gizemlerle dolu bir yapbozun parçalarını sunan; yaşam, ölüm, güç, bilim ve inanç temalarını işleyen dizide her şey bir mafya patronunun saklandığı yere yapılan baskınla başlıyor.

Türkiye 'de sadece BluTV'de yayınlanan, Jude Law 'un başrolde olduğu 'The Young Pope'un yapımcılarının imzasını taşıyan 'IL Miracolo'da mafya patronu Molocco'nun baskını sırasında polisler, gözlerinden kan gelen bir Meryem Ana heykelciği bulurlar. Bu gizemli olayı kontrol altına alma çabasıyla Başbakan, Gizli Hizmetler Başkanı, bir hematolog ve bir rahip işe koyulsa da hayatlarını sonsuza dek değiştirme gücüne sahip bu gizeme bir cevap bulamazlar.

Ekran başındakileri soluksuz bırakacak, Türkiye'de 'Zenne' filmiyle tanınan aktör Kerem Can 'ın da rol aldığı 'IL Miracolo', sadece BluTV'de izleyicilerle buluşuyor.