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Themis anketi: Türkiye'nin yüzde 55'i borçlu, kararsız seçmen oranı yüzde 28'e çıktı

2020 Anketi: Türkiye'nin yüzde 91.6'sı yoksulluk sınırı altında, % 55'i borçlu, seçmenin % 28'i kararsız, yüzde 76'sı ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. Ülkenin yüzde 52'si kendisini dindar olarak görüyor. En güvenilir lider yüzde 48.88 oy alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

07.02.2020 16:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:11Themis anketi: Türkiye'nin yüzde 55'i borçlu, kararsız seçmen oranı yüzde 28'e çıktı
Themis Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete göre " 'de en güvenilir lider kim?" bölümünde en güvenilir lideri yüzde 48.88 oy alan İBB Başkanı İmamoğlu oldu. İmamoğlu'nu yüzde 46,93 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip etti.

Şubat ayı başında tamamlanan anketin dikkat çeken sonuçlarına göre, Türkiye'deki insanların yüzde 91,6'sı yoksulluk sınırı olan 7 bin 229 TL'nin altında gelire sahip, yüzde 55'i borçlu, yüzde 76'sı ekonominin kötüye gittiğini düşünüyor. Seçmenlerin yüzde 28 ise sandıkta kararsız durumda. Ülkenin yüzde 52'si kendisini dindar olarak görüyor.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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