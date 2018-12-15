15 Aralık 2018, 00:15
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Theresa May'e 'zihni Bulanık' Diyen Juncker: İngilizce Ana Dilim Değil, Yanlış Oldu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin liderini bir araya getiren Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında gergin anlar yaşandı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin liderini bir araya getiren Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında gergin anlar yaşandı.…

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/12/14/the... Belçika,Brüksel,Jean Claude Juncker,Theresa May
15 Aralık 2018 Cumartesi 00:15