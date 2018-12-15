Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği'ne üye 28 ülkenin liderini bir araya getiren Liderler Zirvesi'nde AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasında gergin anlar yaşandı.…<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F14%2Ftheresa-may-e-zihni-bulanik-diyen-juncker-ingilizce-ana-dilim-degil-yanlis-oldu&redir_token=kFuuhluLy8q2n7uWVuPED2-h7aN8MTU0NDkwODUzMEAxNTQ0ODIyMTMw&event=video_description&v=k08ZQ4tppyI' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CCwQ6TgYACITCK3n3PKeoN8CFUtJ4AodHTkCjUiizqbbuKjGp5MB' data-target-new-window='True' data-url='/redirect'q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F12%2F14%2Ftheresa-may-e-zihni-bulanik-diyen-juncker-ingilizce-ana-dilim-degil-yanlis-oldu&redir_token=kFuuhluLy8q2n7uWVuPED2-h7aN8MTU0NDkwODUzMEAxNTQ0ODIyMTMw&event=video_description&v=k08ZQ4tppyI' rel='nofollow noopener' target='_blank'>http://tr.euronews.com/2018/12/14/the...</a>