Theresa May'e İyi Haber, Çevre Bakanı İstifa Etmiyor

16 Kasım 2018 Cuma 14:57



16 Kasım 2018 Cuma 14:57

Brexit anlaşmasından sonra 4 bakanın istifa etmesiyle sarsılan İngiltere Hükümeti'ne güzel haber, Çevre Bakanı Michael Gove'dan geldi. Gove, istifa etmeyeceğini açıkladı.İngiltere'de Brexit anlaşmasının kabul edilmesinden sonra 4 bakanın istifasıyla sarsılan Başbakan Theresa May'a iyi haber geldi. İstifa etmesi beklenen Çevre Bakanı Michael Gove, istifa etmeyeceğini açıkladı. Buna rağmen Başbakan May güven oylaması tehdidiyle karşı karşıya. Sky News televizyonunun iddiasına göre, bir grup Muhafazakar Partili güven oylaması için 48 imza barajına ulaşmış durumda.Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Marie, bazı İngiliz politikacıların "yalancı" olduğunu söyleyerek, "Gerçek şu ki Brexit bir kabusla sonuçlanabilir" demişti. Avrupa Birliğinin ortak pazarını destekleyen Le Marie, birlikten ayrıldığı takdirde İngiltere'nin "ekonomik felaket" ile yüzleşeceği uyarısında bulunmuştu.Başbakan May'in Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşmayı desteklemeyen Brexit Bakanı Dominic Raab, İşçi Bakanı Esther McVey, Kuzey İrlanda'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara ve Brexitten Sorumlu Devlet Bakanı Suella Braverman istifa etmişti. - LONDRA