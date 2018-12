Theresa May: Güven Oylamasına Elimden Gelen Her Şeyle Karşı Koyacağım

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:06



– Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, bugün Avam Kamarası'nda gerçekleşecek olan güven oylamasına 'elinden gelen her şeyle karşı koyacağını' söyledi.Downing Street'te konuya ilişkin yaptığı açıklamada May, yeni bir başbakanın Birleşik Krallık'ı Avrupa Birliği'nden çıkmasını ele alan 50'inci Madde'yi tamamen değiştirmek durumunda kalarak 'Brexit'in gecikmesine ve hatta iptal edilmesine' yol açabileceğini söyledi.Birleşik Krallık Avam Kamarası'nda bugün TSİ 21: 00-23: 00 arasında Muhafazakar Parti May'in liderliği için güven oylamasına gitme kararı almıştı.May, Muhafazakar bir liderin değiştirilmesinin 'ülkenin geleceğini tehlikeye atarak belirsizliği arttıracağına' dikkat çekti ve şu değerlendirmelerde bulundu:"Liderlik seçimi meclis aritmetiğinin veya Brexit görüşmelerinin esaslarını değiştirmeyecek. Birbirimizi kötülemek, ülkemiz için hep birlikte ayakta durmamız gereken bir zamanda daha fazla bölünmeye sebep olacaktır. Bu durum hiçbir zaman ulusal çıkar olarak kabul edilemez. Başbakan olduğum günden bu yana bu işe kendimi adadım ve bu işi bitirmek için hazırım. Bu güven oylamasına elimden gelen her şeyle karşı koyacağım."AB liderleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ilerleme kat ettiğini belirten May, 'referandum oyunu almaya ve Birleşik Krallık'ın önünde yatan fırsatları ele geçirmeye' hazır olduğunu söyledi.