Theresa May İçin Güven Oylaması Yapılacak

12 Aralık 2018 Çarşamba 11:41



12 Aralık 2018 Çarşamba 11:41

– İngiltere'de Muhafazakar Parti, Başbakan Theresa May'in liderliği için güven oylamasına gitme kararı aldı.Avam Kamarası 1922 Komitesi Başkanı Graham Brady, yaptığı yazılı açıklamada May'in de partisi olan Muhafazakar Parti'den en az 48 kişinin konuyla ilgili mektup gönderdiğini belirtirken; oylamanın TSİ 21: 00-23: 00 arasında gerçekleşeceği vurgulandı.Söz konusu oylamanın gerçekleşebilmesi için Muhafazakar Parti milletvekilleri arasından yüzde 15'inin talepte bulunması gerekliydi. Brady açıklamasında yüzde 15 eşiğinin geçildiğini belirtti. May, oylamayı kaybetmesi durumunda görevinden istifa etmek durumunda kalacak. Oylamayı kazanması durumunda da gelecek sene May için güven oylaması gerçekleştirilemeyecek.May'in oylamayı kazanması için Avam Kamarası'ndaki toplam 316 Muhafazakar Parti milletvekilinden 158'inin oyunu kazanması gerekiyor. May'in tartışmalı Brexit oylamasının Pazartesi günü ertelenmesinin ardından Brexit üzerindeki belirsizlik sürüyor. Muhafazakar Parti üyelerinin bir kısmı daha önce May'in Brexit anlaşmasını desteklemediklerini duyurmuş ve aralarında Avrupa Research Group CEO'su ve eski Brexit bakanı Steve Baker'ın da bulunduğu birçok kişi istifa etmişti.