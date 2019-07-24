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Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu

Theresa May, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu.

24.07.2019 17:40 Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu
Theresa May, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, Downing Street'teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı. May'in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson hükümet kurma görevini almak için Saray'a geldi.
(İHA)

Buckingham Sarayı, Theresa May, Güncel

Kaynak: İHA

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