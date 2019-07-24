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- Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu

- Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sunduLONDRA - Theresa May, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu.

24.07.2019 18:49
- Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu
- Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu
LONDRA - Theresa May, Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu.
Theresa May, Downing Street'teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı'ndan ayrıldı. May'in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson hükümet kurma görevini almak için Saray'a geldi. - Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu

Buckingham Sarayı, Theresa May, Güncel

Kaynak: İHA

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