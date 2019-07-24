Theresa May son kez "10 Numara" da
İngiltere Başbakanı Theresa May, başbakanlık görevini Boris Johnson'a devretmeden önce Downing Street'teki Başbakanlık ofisi "10 Numara" da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.24.07.2019 21:01
İngiltere Başbakanı Theresa May, başbakanlık görevini Boris Johnson'a devretmeden önce Downing Street'teki Başbakanlık ofisi "10 Numara" da yerli ve yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Theresa May'e eşi Philip May de eşlik etti.
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Kaynak: AA