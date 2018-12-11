Theresa May Umduğunu Bulamadı

İngiltere
Başbakanı Theresa May
'in Almanya
Başbakanı Angela Merkel
'i Brexit'i yeniden müzakereye ikna edemediği belirtildi. İngiltere Başbakanı Theresa May, Brexit ile ilgili ek garantiler alabilmek için Avrupa Birliği
(AB
) liderleriyle görüştü. May, Lahey
'de Hollanda
Başbakanı Mark Rutte
ile görüşmesinin ardından Berlin
'de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldi. Brexit krizine çözüm bulmak için Merkel'le bir araya gelen May, Berlin'den umduğunu bulamadı. Alman medyası Federal Başbakanlık
kaynaklarına dayandırdığı haberlerde görüşmeden May'in eli boş döndüğünü paylaştı. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada Almanya Başbakanı Merkel'in May'e, "Brexit anlaşmasını yeniden müzakere etmek mümkün değil" ifadelerini söylediği belirtildi.
(Mehmet Koca
/İHA)
Almanya,Angela Merkel,Theresa May
11 Aralık 2018 Salı 23:51