Theresa May: "Veliaht Prens Selman'la Kaşıkçı Cinayeti Hakkında Görüşmeyi Planlıyorum"

İngiltere
Başbakanı Theresa May
, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetine ilişkin Veliaht Prens Muhammed Bin Selman
ile görüşeceğini açıkladı.
G20 Zirvesi için Arjantin
'in başkenti Buenos Aires
'te bulunan İngiltere Başbakanı Theresa May, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüşmek istediğini açıkladı. Veliaht Prens ile Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini ele almak istediğini ifade eden May, "Şeffaf ve yeterli bir soruşturma istiyoruz" ifadelerini kullandı. May, "Yemen
savaşı ve Kaşıkçı cinayeti konusunda vereceğim mesaj çok açık olacak" dedi.
May, Yemen'deki insani durumdan endişe duyduğunu kaydederek, "Yemen'de siyasi çözüm bulmak için tarafları destekliyoruz" dedi. - LONDRA
Muhammed Bin Selman,İngiltere,Theresa May