Theta Fit yöntemi ile 5 günde 4 kilo zayıflamak mümkün

Theta Fit yöntemi bedeninizin, ruhunuzu ve bilincinizin ideal ritmini bulmanıza yardımcı olacak. İçimizdeki güzelliği keşfetmemizi sağlayacak mükemmel bir yöntemdir. Bilinçaltı yeniden programlayarak bedeninize format atın, sadece 5 günde 4 kilo zayıflayın.

Theta, beyin dalgalanmasına verilen isimdir. Kuantum mantığı ile çalışan yöntemin ilk kuralı "Şahit Olma" işlemidir. Yaşamınızdaki değişikliklerin farkına vardığınızda, nasıl mutlu olduğunuzda ve iyileştiğinize şahit olduğunuzda bu felsefe amacına ulaşmış olur. Beyninizi kontrol ederek günlük hayatınıza yansıttığınızda işlem başarılı olacaktır.

YALNIZCA BİRKAÇ SEANSTA GÖZLE GÖRÜLÜR İNCELME

Zayıflama ve bölgesel incelmek için Theta Fit yöntemini etkili olarak kullanabilirsiniz. Sadece bir kaç seansta gözle görülür bir hafifleme ve bölgesel incelmeye şahit olmanız mümkün.

Bu uygulama thetahealing uygulamasının bir versiyonu olarak kullanılmaktadır. Meltem Şarkışlalı ile kilo verme ve zayıflama için Theta Fit yöntemi 2 yıldır MEL's Slim Light merkezlerinde uygulanmaktadır. Eğitimlere ilginin büyük olması nedeniyle ön kayıtla başvurular alınmaktadır. Bir çok başarılı danışanımız oldu ve hala yeni danışanlara hizmet vermeye devam ediyoruz.

Meltem Şarkışlalı

THETA FİT İLE BEDENİNE FORMAT AT

Bu yöntem dünyada kullanılan en gözde ve bilinçaltında oluşturduğunuz olumsuz kodlamaları dönüştüren, bedenimizi ve ruhumuzu sağlıklı tutmak amacı ile kullanılan sistemlerden en etkili olanlardan bir tanesidir. Theta Fit ile ne istersen o olabilirsin. Vücudunu ve beynini istediğin gibi programlayabilirsin. Zayıflamak mı istiyorsun? Bölgesel incelmek mi istiyorsun? Theta Fit ile bedenine format at!

Örneğin metabolizmam hızlı değil programını, metabolizmam hızlanabilir bu mümkün ve güvenlidir. Bunu kabul ediyorum. İzin veriyorum. Bunu yaşamak hakkımdır programını Theta frekansında kişiye yüklediğimizde bireyin duygu durumu değişir, eskiden iki porsiyonla doyarken, yarım porsiyon bile yeterli olabilir. Bunun nedeni yemeğe yüklediğiniz anlam değişmiş olduğu içindir. Beden ve şuuraltı bir bütündür.

THETA FİT PROGRAMI HANGİ MEVZULARDA ETKİLİDİR?

Theta Fit Programıyla aslında aklınıza gelebilecek bir çok mevzuyla ilgili çalışma yapılabilir.

Bunlardan bazıları; sevgisizlik, ilgisizlik, ilişki bağlarımlılığı, depresyon, yeme bozuklukları, duygusal açlık gibi negatif programları dönüştürür. Bireyin seanstan sonra karbonhidrat ve şeker isteği azalır.

Meltem Şarkışlalı ile bazı duygulara göre his yüklemeleri;

YEMEKLE İLGİLİ HİS YÜKLEMELERİ

Günlük olarak hafiflemenin nasıl hissedildiğini anlıyorum

Aşırı yemek yemeden günlük hayatımı nasıl yaşayacağımı biliyorum

Kilom hakkında hayal kırıklığına uğramadan günlük hayatımı nasıl yaşayacağımı biliyorum

Kilo vermenin tanımını anlıyorum

Fazla kiloyu nasıl verebileceğimibiliyorum

Buna izinli olduğumu

Zaten öyle olduğunu biliyorum

Yaradan tarafından buna izinli olduğumu

Bunun mümkün ve güvenli olduğunu biliyorum