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THF Başkanı Sadık Karakan: "Türkiye hokey alanında dünyada söz sahibi olmaya başladı"

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türkiye'nin hokey anlamında dünyada söz sahibi olmaya başladığını vurguladı.

15.02.2020 16:43 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:43THF Başkanı Sadık Karakan:
Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türkiye'nin hokey anlamında dünyada söz sahibi olmaya başladığını vurguladı.

Alanya'da devam eden Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'yi yakından takip eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türkiye temsilcisi Gazinatep Polisgücü'nün üçte üç yaparak adını dörtlü final gurubuna yazdırdığını ifade ederek, "Türkiye Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'ye ev sahipliği yapıyor. Burada ev sahibi takımımız defalarca şampiyonluk kupasını ülkemize kazandıran Gaziantep Polisgücü Kulübü'dür. Bugün gerçekleştirilen üç maçta da takımımız başarıyla kazanmış ve üçte üç yaparak adını dörtlü finale yazdırmıştır. Şampiyon olmayı başarırsak Türkiye hokeyin en üst ligi olan EuroHockey Indoor Club Cup'e yükselecektir. Hokeyde bunun da üstünde bir lig bulunmamaktadır. Bugün Gazinatep Polisgücü Spor Avrupa'nın ilk dört takımı arasında yer alıyor. Başkanları Mehmet Kaplan'ın şahsında bütün teknik heyeti ve sporcularımızı kutluyoruz. Umuyorum ki ülkemiz bir kez daha Avrupa Şampiyonu olacaktır" dedi.

Son yıllarda Türkiye genelinde hokey sporunun yangınlaşmasıyla birlikte milli takım ve kulüplerin Avrupa ve dünya'da söz sahibi olduğuna dikkat çeken Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, Türkiye'nin bir çok uluslararası şampiyonaya da ev sahipliği yaptığını ifade etti. - İSTANBUL

Sadık Karakan, Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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