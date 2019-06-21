Türkiye
Hentbol Federasyonu (THF) Minikler Turnuvası Kuşadası
'nda yapıldı.
THF Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı. 17-21 Haziran tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Isparta
Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Takımı birinci olurken, Ankara Gazi Üniversitesi
Spor Kulübü ikinci, Bursa
Hentbol Spor Kulübü üçüncü oldu. Şampiyonlar ödüllerini Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı ve THF Temsilcisi Mehmet Aydın
'ın elinden aldı. - AYDIN