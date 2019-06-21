21.06.2019 18:16
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THF Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı

THF Minikler Turnuvası Kuşadası

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Minikler Turnuvası Kuşadası 'nda yapıldı.

THF Minikler Turnuvası Kuşadası'nda yapıldı. 17-21 Haziran tarihleri arasında Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvada Isparta Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Takımı birinci olurken, Ankara Gazi Üniversitesi Spor Kulübü ikinci, Bursa Hentbol Spor Kulübü üçüncü oldu. Şampiyonlar ödüllerini Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hayati Atlı ve THF Temsilcisi Mehmet Aydın 'ın elinden aldı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Türkiye , Kuşadası , Spor

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