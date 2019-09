- Thiago Silva: " Galatasaray efsanesini biliyoruz ama"İSTANBUL - Paris Saint-Germain'in Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, Galatasaray maçı öncesinde konuştu. Galatasaray'ın sahasında çok iyi bir atmosfere sahip olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'ın efsanesini biliyoruz ama, onlar da aynı durumu bizim sahamızda yaşayacak" diye konuştu.Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında karşı karşıya gelecek olan Paris Saint-Germain'de Brezilyalı savunma oyuncusu Thiago Silva, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Yapılan transferlerin ardından takımın bu seneki durumunu yorumlayarak sözlerine başlayan tecrübeli savunmacı, "Geçen seneye göre karşılaştırması çok zor ama güçlü bir ekibimiz var. Real Madrid maçıyla sezonu çok iyi açtık. Geçen 2 ayda bir takım zorluklarla karşılaştık ama kalitemizi biliyoruz. Sezon sonunda da gerekli karşılaştırmayı daha iyi yaptığımızı görürsünüz" diye konuştu."Takım olarak iyi oynayıp kazanmalıyız"Kendi performansını herkesin farklı şekilde değerlendireceğini söyleyen Silva, "Geçen sene de iyi başladığımı düşünüyorum. Burada çok rahatım ve mutluyum. Elimden geleni veriyorum ve vermeye de devam edeceğim. Paris Saint-Germain ile kontrat uzatıp uzatmayacağımızı sezon sonu göreceğiz" dedi.Takımın hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ulusal ligde mücadele ettiğine dikkat çeken Thiago Silva, İki farklı kulvardayız ama her maçta motivasyonumuz aynı. Rennes maçında kaybettik ve bunu kabul etmek zordu. Bu maçta oynamayan birçok arkadaşımız vardı, iyi de bir futbol çıkarmadık. Sonrasında Bordeaux maçında bunu telafi ettik. Neymar ve Mbappe'den herkes gol bekliyor ama bizim takım olarak iyi oynayıp ve kazanmamız daha önemli" ifadelerini kullandı."Galatasaray da aynı durumu sahamızda yaşayacak"Cavani'nin zor bir sakatlık yaşadığına dikkat çeken 35 yaşındaki savunmacı, "Cavani zor bir sakatlık yaşadı ama çok çalışıyor ve daha erken aramızda olmak için mücadele ediyor. Sezonun henüz başındayız. En çok gol atan ve futbolda ihtiyacımız olan oyunculardan birisi. Bir an önce dönmesini istiyoruz" dedi. Galatasaray deplasmanındaki atmosfer de hatırlatılan Silva, "Galatasaray'ın efsanesini biliyoruz. Seyircinin sıcaklığı ve stadın ambiyansıyla ilgili bilgimiz var. Ama takımın iyi maç çıkarması için bu etmenleri unutması gerekiyor. Kaldı ki Galatasaray da aynı durumu bizim sahamızda yaşayacak" diyerek kendi sahalarında da durumun farklı olmayacağını ifade etti."Kimpembe'nin kalitesine güveniyorum"Savunmada beraber oynadığı isimlerden Presnel Kimpembe'yle ilgili de konuşan Thiago Silva, "Kimpembe uzun bir sakatlık geçirdi ama kalitesine güveniyorum. Çok tecrübeli. Fizik ve mental olarak çok güzlü. Birlikte oynamak isterim ama buna antrenörümüz karar verecektir. Her oyuncu onunla oynamak ister. Defansın kaliteli olması gerekir ve bu durum bütün takıma güven verir" dedi.Takımdaki sakat sayısının fazla olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Silva, "Herkes için zor bir dönem ama bu durum futbolun bir parçası Ama daha az ama daha çok bu sakatlıklar yaşanıyor. Biz iyi bir takımız. Bu iyi bir 11 demek değil, herkesin sorumlulukla hareket etmesi demek. Bize böyle durumlarda daha çok görev düşüyor" ifadelerini kullanarak sözlerini tamamladı.